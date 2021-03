In Italia il 60% di chi si sottopone a esami radiologici non riceve informazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Oltre il 60% degli Italiani considera abbastanza o molto pericolose le radiazioni ionizzanti (raggi X) della diagnostica medica, anche se il 44% dichiara di non aver conoscenze sufficienti sui rischi. In media ognuno ha effettuato 4 esami di questo genere nella vita. Eppure è diffuso quello che i ricercatori chiamano 'daltonismo radiologico', cioè l'incapacità di distinguere le procedure in cui si usano radiazioni ionizzanti da quelle che ne fanno a meno, fenomeno che riflette una scarsa informazione e una carenza di comunicazioni fra sanitari e pazienti. Circa il 60% riferisce di non aver ricevuto alcuna informazione prima di sottoporsi a esami radiologici o di imaging diagnostico come la Risonanza magnetica nucleare (RM). Così non stupisce che il 43% non sappia che la RM è priva di radiazioni ionizzanti e che ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Oltre il 60% deglini considera abbastanza o molto pericolose le radiazioni ionizzanti (raggi X) della diagnostica medica, anche se il 44% dichiara di non aver conoscenze sufficienti sui rischi. In media ognuno ha effettuato 4di questo genere nella vita. Eppure è diffuso quello che i ricercatori chiamano 'daltonismo radiologico', cioè l'incapacità di distinguere le procedure in cui si usano radiazioni ionizzanti da quelle che ne fanno a meno, fenomeno che riflette una scarsa informazione e una carenza di comunicazioni fra sanitari e pazienti. Circa il 60% riferisce di non aver ricevuto alcuna informazione prima di sottoporsi ao di imaging diagnostico come la Risonanza magnetica nucleare (RM). Così non stupisce che il 43% non sappia che la RM è priva di radiazioni ionizzanti e che ...

