Fedez: “Le parlo da padre, Pillon. Voglio uno Stato che tuteli il diritto di mio figlio di esprimersi" (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Le dico una cosa da padre, signor Pillon”. Inizia così il video di Fedez pubblicato su Instagram e rivolto al senatore della Lega Simone Pillon, tra i più strenui oppositori della legge Zan contro l’omotransfobia. “Io ho un figlio di tre anni - dice Fedez - che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede”. Al contrario, continua il rapper, “la cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Le dico una cosa da, signor”. Inizia così il video dipubblicato su Instagram e rivolto al senatore della Lega Simone, tra i più strenui oppositori della legge Zan contro l’omotransfobia. “Io ho undi tre anni - dice- che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mioha ildicome meglio crede”. Al contrario, continua il rapper, “la cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in unoche non tutela il suo sacrosanto ...

Advertising

silvia_megara : @yleniaindenial Va be' da sostenitrice di Tommaso però bisogna essere obiettivi, Fedez almeno non si è mai fatto sc… - el_mar334 : @ssimonxo guarda che OGGI sul web non si è coraggiosi ad esporsi a favore della comunità lgbt, vale il contrario. S… - el_mar334 : guardate che OGGI sul web non si è coraggiosi ad esporsi a favore della comunità lgbt, vale il contrario. Sul web v… - el_mar334 : guardate che OGGI sul web non si è coraggiosi ad esporsi a favore della comunità lgbt, vale il contrario. Sul web v… - el_mar334 : #Fedez guardate che OGGI sul web non si è coraggiosi ad esporsi a favore della comunità lgbt, vale il contrario. Su… -