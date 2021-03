Aiuto al suicidio, disatteso l’atto della Consulta (Di martedì 30 marzo 2021) «Ma perché?» Perché – chiede Mario (nome di fantasia) – «se la Corte costituzionale ha stabilito che è legale, a me viene invece vietato? Perché posso sottopormi alle cure palliative che mi uccidono lentamente e non posso invece prendere un farmaco letale? Qual è la differenza? Spiegatemelo». Ha reagito così, il signor Mario, – secondo il racconto riferito al manifesto dalla sua avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni che lo ha supportato – alla sentenza con la quale lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 30 marzo 2021) «Ma perché?» Perché – chiede Mario (nome di fantasia) – «se la Corte costituzionale ha stabilito che è legale, a me viene invece vietato? Perché posso sottopormi alle cure palliative che mi uccidono lentamente e non posso invece prendere un farmaco letale? Qual è la differenza? Spiegatemelo». Ha reagito così, il signor Mario, – secondo il racconto riferito al manifesto dalla sua avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni che lo ha supportato – alla sentenza con la quale lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

