Caos mascherine contraffatte | ecco come riconoscere le Ffp2 certificate

Leggi su tpi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo ildelleU-Mask anche lefiniscono nel mirino dei controlli. Proprio quelle che dovrebbero garantire la massima protezione dal virus. Alcuni dispositivi di protezione al Covid in commercio in Italia, infatti, non sono originali e non superano i test di filtraggio. E sei pratiche su dieci per commercializzare lechirurgiche non ricevono la validazione dell’Iss. Secondo quanto scrive Il Messaggero, i dati dalle agenzie delle dogane dicono che il 10 per cento del materiale analizzato (percentuale indicativa, dato che le dogane lavorano su campioni di merce) non supera i controlli. Secondo Isabella Mori, responsabile del servizio di tutela di Cittadinanzaattiva, “occorre stare attenti. Per quanti controlli si possano realizzare il rischio Zero non esiste e migliaia di ...