Canale di Suez: la nave Ever Given inizia a muoversi, è a galla (Di lunedì 29 marzo 2021) La portacontainer Ever Given , rimasta bloccata marted scorso nel Canale di Suez inizia a muoversi. E di nuovo libera , scrive su Twitter il fornitore di servizio di spedizione Inchcape Shipping, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 29 marzo 2021) La portacontainer, rimasta bloccata marted scorso neldi. E di nuovo libera , scrive su Twitter il fornitore di servizio di spedizione Inchcape Shipping, ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - serenel14278447 : Suez, la portacontainer Ever Given è stata disincagliata: la riapertura del canale ora è più vicina. Corriere della sera - ansol75 : Arriva il #CarloMagno e il canale di #Suez viene liberato.Per il resto del Carlino,il rimorchiatore viene da Ravenn… -