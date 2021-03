Ansia nei bambini e sindromi psichiatriche tra adolescenti: le conseguenze del Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Attacchi d’ansia nei bambini tra gli 8 e i 12 anni e sindromi psichiatriche tra gli adolescenti. È quello che sta emergendo sempre di più da ottobre a oggi a causa dell’emergenza Covid tra i più piccoli e i ragazzi, con un aumento di richieste di almeno un terzo in questa nuova ondata della pandemia in Emilia-Romagna. Ma “la situazione non pare essere diversa in altre parti d’Italia”. A dirlo è Angelo Fioritti, presidente del Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale e responsabile di quello dell’Ausl di Bologna, in un intervento pubblicato oggi sul portale Quotidiano Sanità. “Dal punto di vista psicopatologico- spiega- troviamo sindromi ansiose nei più piccoli (8-12 anni) espresse soprattutto attraverso la sfera somatica”, manifestandosi cioè con “mal di pancia, mal di testa, aumento o perdita di peso, incubi, enuresi”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Attacchi d’ansia nei bambini tra gli 8 e i 12 anni e sindromi psichiatriche tra gli adolescenti. È quello che sta emergendo sempre di più da ottobre a oggi a causa dell’emergenza Covid tra i più piccoli e i ragazzi, con un aumento di richieste di almeno un terzo in questa nuova ondata della pandemia in Emilia-Romagna. Ma “la situazione non pare essere diversa in altre parti d’Italia”. A dirlo è Angelo Fioritti, presidente del Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale e responsabile di quello dell’Ausl di Bologna, in un intervento pubblicato oggi sul portale Quotidiano Sanità. “Dal punto di vista psicopatologico- spiega- troviamo sindromi ansiose nei più piccoli (8-12 anni) espresse soprattutto attraverso la sfera somatica”, manifestandosi cioè con “mal di pancia, mal di testa, aumento o perdita di peso, incubi, enuresi”.

