Diecimila vele contro la violenza sulle donne | l’iniziativa il 4 luglio

Leggi su nonsolonautica

(Di domenica 28 marzo 2021)ladi genere, per cambiare la rotta e dire basta ad una tendenza che spesso sfocia in atti criminali e tragedie, con 14 vittime di femminicidio registrate in Italia dall’inizio del 2021. È lo scopo delorganizzata per domenica 4da ‘di solidarietà’, l’Associazione promotrice che dal 2011 si batte per tematiche sociali. Per aderire è facile: basterà uscire in mare con a riva delle proprie imbarcazioni un nastro rosso identificativo della manifestazione.ladi genere: le adesioni In pochi giorni sono state centinaia le adesioni alla proposta lanciata sui social da Stefano De Dominicis, ...