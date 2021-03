Lolita Lobosco si farà la seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri?

(Di sabato 27 marzo 2021) E’ andata in onda ieri, Domenica 14 Marzo, su Rai 1, l’ultima puntata’, con protagonista la bella e brava, e dato il successo ottenuto, il pubblico si sta chiedendo, se rivedremo la vicequestore di Bari, alle prese con le sue indagini. In un’intervista, rilasciata dalla stessa attrice a Fanpage.it, il 21 Febbraio, la stessarivela: ” Questa primariprende quattro dei racconti di Gabriella Genisi, c’è ne sono altri, ma per ora attendiamo di capire come andrà.” Sicuramente la prima edizione, è andata benissimo, gli ascolti hanno sfiorato, punte superiori al 31% di share. La trama...

Le indagini di, sempre più certa la seconda stagione. De Andreis: 'Dicono che si farà' Si parla ancora del grande successo in ascolti che la fiction, con protagonista Luisa Ranieri, ha ...