È lo stalker della Azzolina E Bianchi revoca la nomina a Vespa

(Di sabato 27 marzo 2021) Francesca Galici Il ministro Patrizioha deciso dire l'incarico a Pasqualedopo la "denuncia" via stampa di LuciaL'intervista rilasciata da Luciaal Corrieresera in merito a Pasquale, sindacalista con il quale l'ex ministro dell'Istruzione ha un contenzioso legale aperto, ha avuto degli strascichi importanti nelle ultime ore. Venuto a conoscenzaquestione, l'attuale titolare del dicasteroScuola ha deciso di prendere provvedimenti per allontanare l'uomo dagli uffici di sua competenza. "Il ministro dell'Istruzione Professor Patrizio, pur riconoscendo l'autonomia dei Sottosegretari nelladel loro staff, alla ...

... del M5s, che aveva denunciato Vespa come suoper aver condotto 'una guerra contro di me ... Dispiace invece che il sottosegretario Sasso non abbia compreso la gravitàcosa e si ostini a ...... l o stesso che nelle scorse settimane è salito agli onoricronaca, non solo per aver ... che adesso si vorrebbe fare passare come unoe come un molestatore ". Il ministro dell'Istruzione, ...Vespa, revoca dell'incarico. Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha dato mandato all'amministrazione di procedere alla revoca dell'incarico assegnato al ...Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha dato mandato di procedere alla revoca dell'incarico assegnato al professor Pasquale Vespa.