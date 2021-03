Covid | Sonia morta a 31 anni | l' Abruzzo in lutto per una delle sue vittime più giovani

(Di sabato 27 marzo 2021) Muore dia soli 31Pantoli, originaria di Paterno, in provincia di Avezzano, viveva a Pescara per motivi professionali, quando ha scoperto di aver contratto il oronavirus. La giovane,...

Muore dia soli 31 anni.Pantoli, originaria di Paterno, in provincia di Avezzano, viveva a Pescara per motivi professionali, quando ha scoperto di aver contratto il oronavirus. La giovane, che ...AVEZZANO. Aveva solo 31 anni ed è morta nell'ospedale di Pescara dove era ricoverata da diversi giorni a causa del19. L'architettoPantoli è la vittima più giovane in Abruzzo ad aver perso la vita a causa del virus, dopo un 22enne morto la primavera scorsa nel Pescarese. Era originaria di Paterno, ...Muore di Covid a soli 31 anni. Sonia Pantoli, originaria di Paterno, in provincia di Avezzano, viveva a Pescara per motivi professionali, quando ha scoperto di aver contratto il oronavirus.