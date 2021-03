Juventus, Pirlo in bilico: sostituto a sorpresa, telefonata di Agnelli (Di venerdì 26 marzo 2021) Juventus- Pirlo si gioca le ultime possibilità di rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione in questo finale: intanto deve vincere la Coppa Italia, poi piazzarsi in Champions League e cercare, soprattutto, di conquistare lo scudetto. Quest’ultima è un’impresa impossibile, ma la Juve ha l’obbligo di rimanere, dentro al campionato, fino alla fine. Juventus, Agnelli cerca il sostituto di Pirlo In ogni caso sembrerebbe che Agnelli si stia cautelando. Cercando di sondare il terreno per i possibili sostituti dell’allenatore bresciano. E secondo quanto spiegato da Matteo De Santis, giornalista de “La Stampa”, una telefonata sarebbe stata fatta a Ivan Juric, attuale tecnico dell’Hellas Verona, che è cercato anche dalla Roma. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 marzo 2021)si gioca le ultime possibilità di rimanere allaanche nella prossima stagione in questo finale: intanto deve vincere la Coppa Italia, poi piazzarsi in Champions League e cercare, soprattutto, di conquistare lo scudetto. Quest’ultima è un’impresa impossibile, ma la Juve ha l’obbligo di rimanere, dentro al campionato, fino alla fine.cerca ildiIn ogni caso sembrerebbe chesi stia cautelando. Cercando di sondare il terreno per i possibili sostituti dell’allenatore bresciano. E secondo quanto spiegato da Matteo De Santis, giornalista de “La Stampa”, unasarebbe stata fatta a Ivan Juric, attuale tecnico dell’Hellas Verona, che è cercato anche dalla Roma. Leggi ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - juventusfc : Post #JuveBenevento Match Report: - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - helder39691713 : RT @tatanka_h: Pirlo: 'Inter fortunata a trovare me come allenatore della Juventus' - Emanuel70123144 : RT @GiovaAlbanese: #Dybala in perfetta linea con il programma di recupero per tornare a disposizione di #Pirlo alla ripresa del campionato.… -