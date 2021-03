Icardi: “Contento del riscatto, mi trovo bene in una grande squadra che vince titoli” (Di venerdì 26 marzo 2021) Intervistato dai canali ufficiali del club parigino, Mauro Icardi, attaccante argentino di recente accostato a squadre italiane come Juventus e Roma, ha spiegato: “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra con i miei gol. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore”. Su Pochettino: “L’arrivo del nostro nuovo allenatore è un bene per il gruppo e, per me che parlo spagnolo, è un plus! ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Intervistato dai canali ufficiali del club parigino, Mauro, attaccante argentino di recente accostato a squadre italiane come Juventus e Roma, ha spiegato: “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare lacon i miei gol. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Miqui, in unache. Questo è ciò che cerca un giocatore”. Su Pochettino: “L’arrivo del nostro nuovo allenatore è unper il gruppo e, per me che parlo spagnolo, è un plus! ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: Icardi: “Inter? Volevo restare al PSG, contento del riscatto. Qui posso vincere titoli” - OrgoglioGobbo38 : @roccopiero A me Icardi è sempre piaciuto e sarei contento di un suo arrivo e sono anche d'accordo con te sul fatto… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Icardi: “Inter? Volevo restare al PSG, contento del riscatto. Qui posso vincere titoli” - 10clarenc3 : @pietro00112 Hai presente il ginocchio di iCardi due anni fa? Tutto il jTwitter contento per come trattava l’Inter?… - passione_inter : Icardi: 'Contento del riscatto dall'Inter. Un onore e un orgoglio indossare essere al PSG' -… -