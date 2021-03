Luca Laurenti, conoscete la moglie Raffaella? “Un amore libero, se la trovo a letto con un altro…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Spalla di Paolo Bonolis, Luca Laurenti è tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico grazie anche all’intesa ironica che ha con il noto conduttore. Artista eclettico Luca Laurenti ci tiene a tutelare la sua vita privata, difficilmente è stato protagonista del gossip e poco si conosce sulla moglie Raffaella Ferrari da cui ha avuto un figlio e con cui condivide una rapporto libero. Luca Laurenti solonotizie24Luca Laurenti: “Ho una visione mia dell’amore” Nelle poche interviste che ha rilasciato Luca ha parlato del suo matrimonio raramente anche se non ha esitato a dichiarare che la storia cn Raffaella è solida e stabile grazie a scelte che ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Spalla di Paolo Bonolis,è tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico grazie anche all’intesa ironica che ha con il noto conduttore. Artista ecletticoci tiene a tutelare la sua vita privata, difficilmente è stato protagonista del gossip e poco si conosce sullaFerrari da cui ha avuto un figlio e con cui condivide una rapportosolonotizie24: “Ho una visione mia dell’” Nelle poche interviste che ha rilasciatoha parlato del suo matrimonio raramente anche se non ha esitato a dichiarare che la storia cnè solida e stabile grazie a scelte che ...

