L’eredità | Martina Crocchia | quando tornerà in trasmissione

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 marzo 2021), Flavio Insinna ha fatto un annuncio inaspettato in diretta durante lo show televisivo, anche percambia tutto.potrebbe scomparire dalper un pò di tempo (Rai Play)sparisce, il quiz preserale di Rai1 sembra stia avendo delle modifiche inaspettate. Il format è stato modificato, in studio non ci sono i soliti volti ai quali siamo abituati. Manca la veterana campionessa,, il conduttore Flavio Insinna tramite le sue rivelazioni ha spiegato i motivi del cambiamento. Infatti da ieri sono tornati a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant’Egidio. >>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ...