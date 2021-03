Covid, il Lazio verso l'arancione e la Lombardia resta rossa: Veneto in bilico (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Lazio passerà probabilmente al colore arancione dalla prossima settimana, mentre la Lombardia quasi sicuramente resterà rossa . In bilico il Veneto , attualmente rosso, che potrebbe scalare all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilpasserà probabilmente al coloredalla prossima settimana, mentre laquasi sicuramente resterà. Inil, attualmente rosso, che potrebbe scalare all'...

Adnkronos : ++#Vaccinocovid @RegioneLazio, da venerdì anche di notte++ - nzingaretti : Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus… - TuttoMercatoWeb : Caso tamponi, l'arma segreta della Lazio: il protocollo anti-Covid non è stato approvato dal Coni - Open_gol : Verso la riapertura delle scuole in Lazio - martamacbeal : RT @corriereroma: #Lazio, le #scuole riaprono per tre giorni prima di #Pasqua. #covid -