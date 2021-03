Bologna, senti Sabatini: occhi su Lamela e Arnautovic (Di giovedì 25 marzo 2021) Il DS si sbilancia e conferma le indiscrezioni su Lamela e Arnautovic, possibili colpi per un Bologna che punta in alto Dobbiamo dirlo, ci mancava. Perché personaggi nel mondo del calcio che movimentano così il mercato sono pochi. Uno di questi è sicuramente Walter Sabatini, maestro nel trovare giovani talenti, che in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino ha rivelato alcuni dei piani e delle strategie del club rossoblu. Una di queste è quella di puntare ad uno o più top per la prossima stagione. Come ad esempio Erick Lamela, uno dei suoi primi acquisti ai tempi della Roma, strappato all’epoca all’ Inter e al Napoli. “È uno dei nomi che stiamo vagliando. Stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per avvicinarci e non è detto”, queste le sue parole. Altro nome interessante è ... Leggi su zon (Di giovedì 25 marzo 2021) Il DS si sbilancia e conferma le indiscrezioni su, possibili colpi per unche punta in alto Dobbiamo dirlo, ci mancava. Perché personaggi nel mondo del calcio che movimentano così il mercato sono pochi. Uno di questi è sicuramente Walter, maestro nel trovare giovani talenti, che in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino ha rivelato alcuni dei piani e delle strategie del club rossoblu. Una di queste è quella di puntare ad uno o più top per la prossima stagione. Come ad esempio Erick, uno dei suoi primi acquisti ai tempi della Roma, strappato all’epoca all’ Inter e al Napoli. “È uno dei nomi che stiamo vagliando. Stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per avvicinarci e non è detto”, queste le sue parole. Altro nome interessante è ...

