Anna in ospedale con Gianni Morandi divide ed è polemica (Di giovedì 25 marzo 2021) Appare sui social la foto di Anna in ospedale con Gianni Morandi. La moglie del cantante, sempre al suo fianco, lo imbocca teneramente mentre lui, con braccia e mani fasciate resta immobile a guardarla limitandosi ad aprire la bocca per il pasto. La foto è stata condivisa sui social da Gianni Morandi e risale alla giornata di ieri. Morandi si trova, infatti, ancora in ospedale in seguito al ricovero d’urgenza a causa delle ustioni riportate su braccia e mani mentre bruciava sterpaglie in campagna. In un tranquillo pomeriggio di serenità, mentre era intento a curare la campagna, Gianni Morandi ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco appoggiandosi a terra con gli arti superiori. “24 marzo. Arriva sempre ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Appare sui social la foto diincon. La moglie del cantante, sempre al suo fianco, lo imbocca teneramente mentre lui, con braccia e mani fasciate resta immobile a guardarla limitandosi ad aprire la bocca per il pasto. La foto è stata condivisa sui social dae risale alla giornata di ieri.si trova, infatti, ancora inin seguito al ricovero d’urgenza a causa delle ustioni riportate su braccia e mani mentre bruciava sterpaglie in campagna. In un tranquillo pomeriggio di serenità, mentre era intento a curare la campagna,ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco appoggiandosi a terra con gli arti superiori. “24 marzo. Arriva sempre ...

Advertising

repubblica : Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?' - vitaindiretta : “Abbiamo bisogno di chi ci ama” Gianni Morandi, nuova foto in ospedale con la moglie Anna ?? - #LaVitaInDiretta - DoctorWho744 : RT @Freedoom1904: Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?'. VERGOGNA V… - roughnuances : RT @Freedoom1904: Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?'. VERGOGNA V… - alfredotec6 : RT @Area51cinqueuno: Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia social: 'Perché Anna può e i miei parenti no?' Mia madre… -