Su Tik Tok bimbe incitate alla violenza, la denuncia del Corecom: "Scene indegne" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Il video virale pubblicato su Tik Tok che riprende bimbe incitate dai genitori a picchiarsi e' indegno e pericoloso. Non solo si veicolano ai figli messaggi sbagliati, ma lo si fa diffondendo contenuti diseducativi ad una platea immensa. Un duplice errore che purtroppo e' ormai all'ordine del giorno. Occorre una riflessione seria e approfondita sull'utilizzo errato dei social, uno strumento potentissimo, ma spesso nelle mani sbagliate. E in particolare Tik Tok merita un'attenzione particolare, diventato palcoscenico di Scene disumane, mezzo di divulgazione di pratiche illegali e violente". Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, commentando il filmato. "Chiederò alla Polizia Postale di indagare – ha aggiunto Falco – per risalire agli autori ...

