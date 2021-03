Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una bambina di sette anni è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Mandalay. Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unadi setteè statadalle forze di sicurezza a. Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay #birmania - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay #birmania - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay #birmania - malinca73 : RT @MediasetTgcom24: Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay #birmania - MediasetTgcom24 : Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay #birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Birmania Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay Una bambina di sette anni è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Mandalay. Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i ...

Birmania:ancora proteste e scontri, 14enne ucciso a Mandalay C'era anche un ragazzo di appena 14 anni tra le vittime della dura repressione messa in atto ieri dai militari a Mandalay, in Birmania. Nel Paese proseguono le proteste ma il giovane, secondo quanto riferiscono alcuni media asiatici, sarebbe stato ucciso durante una incursione delle forze di sicurezza all'interno di un ...

Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay TGCOM Scontri in Birmania, una bambina di 7 anni uccisa a Mandalay La piccola, che si chiamava Khin Myo Chit, è la più giovane vittima della repressione dei militari. Il fratello di 19 anni è stato arrestato ...

Myanmar: uccisa bambina di 7 anni. Incendio nel campo Rohingya C’è anche una bambina di 7 anni, Khin Myo Chit, uccisa ieri all’interno della sua abitazione di Mandalay, tra le vittime della repressione feroce del Movimento di disobbedienza civile in Myanmar. Cont ...

Una bambina di sette anni è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Mandalay. Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i ...C'era anche un ragazzo di appena 14 anni tra le vittime della dura repressione messa in atto ieri dai militari a Mandalay, in. Nel Paese proseguono le proteste ma il giovane, secondo quanto riferiscono alcuni media asiatici, sarebbe stato ucciso durante una incursione delle forze di sicurezza all'interno di un ...La piccola, che si chiamava Khin Myo Chit, è la più giovane vittima della repressione dei militari. Il fratello di 19 anni è stato arrestato ...C’è anche una bambina di 7 anni, Khin Myo Chit, uccisa ieri all’interno della sua abitazione di Mandalay, tra le vittime della repressione feroce del Movimento di disobbedienza civile in Myanmar. Cont ...