Napoli, Lotito nega il rinnovo a Inzaghi: occasione per De Laurentiis di inserirsi nell’affare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tira una brutta aria in casa Lazio. A sentire gli ultimi rumor il presidente Lotito sarebbe non più intenzionato – o almeno non subito – a confermare Inzaghi come allenatore del club anche per la prossima stagione. Uno stallo in piena regola tra i due, col primo che vorrebbe aspettare la fine del campionato per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tira una brutta aria in casa Lazio. A sentire gli ultimi rumor il presidentesarebbe non più intenzionato – o almeno non subito – a confermarecome allenatore del club anche per la prossima stagione. Uno stallo in piena regola tra i due, col primo che vorrebbe aspettare la fine del campionato per L'articolo

Advertising

Lazialita1985 : ??'Rinnovo di #Inzaghi? No comment'. Così Claudio #Lotito è intervenuto ai microfoni di Radio KISS KISS ?Il patron… - 1979_adriano : @Alex_Piace @Bonner_one @FMonderna Ragazzi nn e’ difficile .. se tu credi in un allenatore in scadenza con panchine… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lotito a Radio Kiss Kiss Napoli: “Rinnovo Inzaghi? No comment”: Lotito… - infoitsport : Lotito criptico: 'Inzaghi-Napoli? Nulla da rispondere al papà. Rinnovo? No comment' - 1979_adriano : @d_arco75 @Alex_Piace ma nn è assolutamente vero ... l'unica distanza è con lo staff.... di cui lotito nn si fida m… -