Il flop della  guerra del latte in Sardegna

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Una serie di denunce, con conseguenti rinvii a giudizio, e il prezzo delancora al di sotto dell'euro al litro. È quanto resta dopo due anni dalla clamorosa protesta dei pastori sardi che avevano bloccato le strade 'sequestrando' le autobotti dirette ai caseifici inondando le strade di. “Se sarà condannato un solo pastore, siamo pronti ad autodenunciarci tutti - riferisce all'AGI Nenneddu Sanna portavoce dei pastori senza bandiere - sarebbe una vergogna, stavamo difendendo il nostro lavoro e non c'è un solo rappresentante politico che ci abbia difeso. L'allora ministro dell'interno Matteo Salvini aveva promesso che non avrebbe mosso un dito contro i pastori sardi - ricorda - ma eravamo in campagna elettorale”. Le proteste durante la campagna elettorale Era il febbraio 2019 e le immagini delsversato per le ...