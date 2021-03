Caos Fiorentina, si è dimesso l’allenatore Prandelli (Di martedì 23 marzo 2021) E’ Caos in casa Fiorentina, il tecnico Cesare Prandelli ha deciso di dimettersi. La stagione del club viola non è stata entusiasmante, ma la posizione in classifica non è poi così drammatica: la squadra occupa la quattordicesima posizione con 29 punti conquistati in 28 partite, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Il distacco dalla zona rossa è di 7 punti e le ultime prestazioni sono state comunque positive. Il blitz salvezza contro il Benevento aveva avvicinato tantissimo alla salvezza, poi la prestazione positiva contro il Milan, nonostante la sconfitta con il risultato di 2-3. Le dimissioni di Prandelli Un ribaltone si è verificato nelle ultime ore, l’allenatore Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni. Si attende il comunicato ufficiale del club e non sono chiare le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) E’in casa, il tecnico Cesareha deciso di dimettersi. La stagione del club viola non è stata entusiasmante, ma la posizione in classifica non è poi così drammatica: la squadra occupa la quattordicesima posizione con 29 punti conquistati in 28 partite, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Il distacco dalla zona rossa è di 7 punti e le ultime prestazioni sono state comunque positive. Il blitz salvezza contro il Benevento aveva avvicinato tantissimo alla salvezza, poi la prestazione positiva contro il Milan, nonostante la sconfitta con il risultato di 2-3. Le dimissioni diUn ribaltone si è verificato nelle ultime ore,Cesareha rassegnato le dimissioni. Si attende il comunicato ufficiale del club e non sono chiare le ...

Polemiche, oriundi, caos. E gli azzurri picchiati In Italia ci arriva accompagnato da Padre Volpi che convince i dirigenti della Fiorentina a visionarlo, per 12 milioni e con il numero dieci sulla schiena Montuori vince il primo campionato della ...

