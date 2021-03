La vitamina D serve a qualcosa contro il Covid? (Di lunedì 22 marzo 2021) Il lavoro retrospettivo su 52 pazienti, che ha visto la collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'ospedale Sant'Andrea di Roma e di altre istituzioni, è stato pubblicato sulla rivista '... Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) Il lavoro retrospettivo su 52 pazienti, che ha visto la collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'ospedale Sant'Andrea di Roma e di altre istituzioni, è stato pubblicato sulla rivista '...

Advertising

Federic27139065 : @MarcoSanavia1 Ma ai marocchini non serve il vaccino, hanno tanta vitamina D. - lubetta14 : @Tiziana70686591 weeeeee CASSIUS serve vitamina c pure per te...aspetta....ecco!!!!! - Silvana21340299 : @adowasser @MediasetTgcom24 Mangi cibi con vitamina a A serve pure alla vista. - AntonioBatigol : La vitamina che il nostro corpo nn produce e che può essere ottenuta solo da alimenti di origine animale è la vitam… - claudio8215 : @cathomeless13 Diranno che gli serve la vitamina D del sole... -