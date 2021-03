Covid | Fontana azzera cda Aria | sarà affidata ad amministratore unico

(Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) –finisce ‘commissta’. Il presidente della Regione Lombardia Attiliohato il cda della società sotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l’Adnkronos,a un. L'articolo CalcioWeb.

... in carica da pochi mesi Il presidente della Lombardia Attilioha azzerato il cda della ... a fronte delle 600 attese per la somministrazione del vaccino anti -... in tilt il sistema di Aria spa La campagna di vaccinazione contro il- 19 in Lombardia sta ... Fu istituita nel 2019 per volere del governatore Attilioe dell'assessore alle Partecipate ...Milano, 22 mar. (Adnkronos) - 'Prima il presidente Conte, poi gli odiatori della Lombardia, quindi l’algoritmo, ora i vertici di Aria, che lui ...Il governatore Fontana ha azzerato i vertici dopo un anno di problemi: dal caso camici ai test sierologici alla gestione dei vaccini ...