Mieloma multiplo: seconda indicazione per isatuximab

Mieloma multiplo recidivato: il Chmp raccomanda l'approvazione di isatuximab con carfilzomib e desametasone dopo una precedente terapia Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali ha adottato un parere positivo per una seconda indicazione di isatuximab, in combinazione con carfilzomib e desametasone (Kd), per il trattamento di pazienti adulti con…

Ultime Notizie dalla rete : Mieloma multiplo Brigatinib, al Pascale nuovo farmaco contro i tumori al pomone Tumore del polmone, il Policlinico Vanvitelli centro di riferimento per il trattamento in video - toracoscopia 23 febbraio 2021 Mieloma multiplo, un 'difetto' sulle cellule tumorali rallenta la malattia: al Cardarelli presto nuovo farmaco 5 marzo 2021 Si chiama ' Brigatinib ', è stato solo di recente approvato in Italia, ed è ...

Toscana, indagine epidemiologica sulla popolazione residente nell'area attorno a un impianto di combustione di rifiuti solidi ... popolazione europea) di mortalità e ricovero nei residenti dei due comuni per tumore del fegato, laringe, polmone, sarcoma dei tessuti molli (STM), linfoma non Hodgkin (LNH), mieloma multiplo, ...

Mieloma multiplo ricaduto/refrattario, teclistamab conferma risult PharmaStar Il farmaco salvavita ITALIANO contro il Covid.. Speranza, quando lo autorizziamo? Di Andrea Pasini Il coronavirus continua a correre e il numero delle vittime in Italia sfiora ormai 100.000. Il ministro Speranza, che ha mantenuto la sua poltrona in nome di una fantomatica continuità, a un anno dall ...

Tumori: mieloma multiplo, cura innovativa al Papa Giovanni (ANSA) - BERGAMO, 16 MAR - I pazienti con mieloma multiplo sono tra i più fragili nei confronti del Covid-19 perché, se contagiati, hanno un maggior rischio di andare incontro a conseguenze più gravi ...

