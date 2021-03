Duplice femminicidio di Taranto, trovato nell’armadio il coltello insanguinato: è l’arma del delitto (Di domenica 21 marzo 2021) . È stata ritrovata in un armadio, nascosto tra alcuni vestiti, la lama ancora intrisa di sangue con cui nei giorni scorsi l’agricoltore 61enne, Antonio Granata, ha ucciso moglie e suocera. I carabinieri lo hanno sequestrato e passato alla scientifica che ora sottoporrà la lama a diversi accertamenti tecnici, dattiloscopici e di campionamento del Dna. Su di essa, infatti, ritenuto l’arma del Duplice omicidio avvenuto lunedì pomeriggio nell’abitazione di via Da Vinci a Massafra, in provincia di Taranto, gli inquirenti hanno individuato tracce biologiche da esaminare e decodificare. Taranto, trovato nell’armadio il coltello del Duplice femminicidio Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, infatti, la lama si presenta ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) . È stata ritrovata in un armadio, nascosto tra alcuni vestiti, la lama ancora intrisa di sangue con cui nei giorni scorsi l’agricoltore 61enne, Antonio Granata, ha ucciso moglie e suocera. I carabinieri lo hanno sequestrato e passato alla scientifica che ora sottoporrà la lama a diversi accertamenti tecnici, dattiloscopici e di campionamento del Dna. Su di essa, infatti, ritenutodelomicidio avvenuto lunedì pomeriggio nell’abitazione di via Da Vinci a Massafra, in provincia di, gli inquirenti hanno individuato tracce biologiche da esaminare e decodificare.ildelSecondo quanto riferisce l’Adnkronos, infatti, la lama si presenta ...

