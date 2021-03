Noi Campani, confronto del Comitato cittadino su nuovi progetti per la città (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Dialogare, confrontarci, ascoltare nuove idee e proposte. I nostri appuntamenti con i membri del Comitato cittadino proseguono attivamente e senza sosta. Siamo davvero soddisfatti della grande partecipazione, segno importante di condivisione di un progetto comune.” A dichiararlo in una nota, Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino di ‘Noi Campani’, il movimento guidato dal sindaco Clemente Mastella”. Tanti i protagonisti dell’ultimo meeting online, appuntamento importante che precede la presentazione, alla città, di un programma di governo concreto, maturo e che rispecchi l’anima dei cittadini. Presenti anche il primo cittadino Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo e il consigliere regionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Dialogare, confrontarci, ascoltare nuove idee e proposte. I nostri appuntamenti con i membri delproseguono attivamente e senza sosta. Siamo davvero soddisfatti della grande partecipazione, segno importante di condivisione di un progetto comune.” A dichiararlo in una nota, Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidentedi ‘Noi’, il movimento guidato dal sindaco Clemente Mastella”. Tanti i protagonisti dell’ultimo meeting online, appuntamento importante che precede la presentazione, alla, di un programma di governo concreto, maturo e che rispecchi l’anima dei cittadini. Presenti anche il primoClemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo e il consigliere regionale ...

