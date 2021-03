Bambino di quattro anni cade dal quarto piano nel Napoletano: voleva recuperare un giocattolo. Corsa disperata al Santobono (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Bambino di quattro anni e mezzo è precipitato dal quarto piano della propria abitazione di Casalnuovo in via de Curtis 77-parco Ciser. Una pattuglia dei carabinieri ha scortato... Leggi su ilmattino (Di venerdì 19 marzo 2021) Undie mezzo è precipitato daldella propria abitazione di Casalnuovo in via de Curtis 77-parco Ciser. Una pattuglia dei carabinieri ha scortato...

Advertising

ladamavelata_ : non io che a giugno divento mamma e sto già pensando a chi lasciare il bambino per andare a farmi benedire live da… - mirxsville : @cloudslrnts @LOUISETERNAL28 @takemymvdicine ho avuto la fase da cazzo usate la testa e non mettete un porcodio di… - sindacando : ??Negli ultimi due mesi all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sono stati identificati quattro nuovi geni mala… - DuomodiMilano : La situla è realizzata da un unico pezzo d’avorio e vi sono rappresentati la Vergine col bambino e i quattro Evange… - cthistown : A me non va giù comunque che i bambini imparino le cose così in fretta ma vi pare modo che io debba vedermi davanti… -