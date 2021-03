Wandavision, Benedict Cumberbatch commenta i rumor sul suo cameo: "Se non c'è stato, scusatemi" (Di giovedì 18 marzo 2021) A due settimane dalla messa in onda del finale di Wandavision, Benedict Cumberbatch ancora schiva le domande sul suo eventuale cameo nello show ipotizzato dai fan nelle loro teorie sul web. Il finale di Wandavision è andato in onda su Disney+ due settimane fa, ma Benedict Cumberbatch continua a mantenere il riserbo sul suo fantomatico cameo nella serie nei panni del Doctor Strange scusandosi se questo non è avvenuto. Interrogato sul cameo in questione nel corso di un'ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon, Benedict Cumberbatch ha svicolato ancora una volta evitando di esprimersi con chiarezza sulle speculazioni die fan che ipotizzavano una sua eventuale apparizione nel ruolo di Doctor Strange con un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) A due settimane dalla messa in onda del finale diancora schiva le domande sul suo eventualenello show ipotizzato dai fan nelle loro teorie sul web. Il finale diè andato in onda su Disney+ due settimane fa, macontinua a mantenere il riserbo sul suo fantomaticonella serie nei panni del Doctor Strange scusandosi se questo non è avvenuto. Interrogato sulin questione nel corso di un'ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon,ha svicolato ancora una volta evitando di esprimersi con chiarezza sulle speculazioni die fan che ipotizzavano una sua eventuale apparizione nel ruolo di Doctor Strange con un ...

