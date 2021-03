Do not Split: docufilm su Hong Kong, diretta premi Oscar in Cina a rischio (Di giovedì 18 marzo 2021) La trasmissione della serata degli Oscar in Cina e’ a rischio: il governo cinese e’ indispettito per la candidatura agli Oscar del documentario “Do not Split” sulle proteste a Hong Kong e avrebbe istruito i suoi canali media a non concedere la messa in onda la diretta della cerimonia e minimizzare la portata dei premi. Chi riporta la notizia su Do not Split? Lo riportano Variety e l’Hollywood Reporter riprendendo notizie apparse sull’Apple Daily e Radio Free Asia e rimbalzate in particolare sull’agenzia Bloomberg. Inoltre ieri, Abbiamo pubblicato un articolo in cui si parlava delle proteste cinesi per la candidatura e spiegavamo perche per loro il film non doveva ne essere candidato, ne tantomeno vincere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) La trasmissione della serata degliine’ a: il governo cinese e’ indispettito per la candidatura aglidel documentario “Do not” sulle proteste ae avrebbe istruito i suoi canali media a non concedere la messa in onda ladella cerimonia e minimizzare la portata dei. Chi riporta la notizia su Do not? Lo riportano Variety e l’Hollywood Reporter riprendendo notizie apparse sull’Apple Daily e Radio Free Asia e rimbalzate in particolare sull’agenzia Bloomberg. Inoltre ieri, Abbiamo pubblicato un articolo in cui si parlava delle proteste cinesi per la candidatura e spiegavamo perche per loro il film non doveva ne essere candidato, ne tantomeno vincere ...

