Cosa serve per una vera svolta green Scrive Granisso TeaTek Group

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il piano Cingolani per la transizione ecologica va nella direzione giusta. L’energia deve essere il fulcro della ripartenza: accelerazione e snellimento delle procedure per i cantierirappresentano oggi un volano incredibile per l’economia ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Oggi il vero incentivo alla transizione è rappresentato dalla certezza delle regole ed al potenziamento delle strutture che presiedono al controllo dei progetti di produzione o efficientamento, e la loro validazione (in sostanza tutta la macchina amministrativa che ruota intorno all’energia). Ci avviciniamo alla giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, occasione quanto mai opportuna per ricordare l’importanza di un corretto uso della risorsa grazie a nuovi comportamenti, ma anche con una lotta alla dispersione che implica un rinnovato approccio (ed investimenti ad hoc) alla ...