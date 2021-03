Ultime Notizie Roma del 17-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio numero decessi legati al coronavirus nelle24 ore in Italia sono 502 che portano il totale di inizio pandemia 103001 nei dati del Ministero della Salute Si conteggiano anche 20396 contagi con 369000 tamponi effettuati America’s Cup niente da fare per una rossa il Trofeo rimane Nuova Zelanda Luna Rossa non ce l’ha fatta la Coppa America resta in Nuova Zelanda 73 finale che consente ai kiwi di festeggiare la difesa della 36a America’s Cup astrazeneca per lei ma non c’è evidenza di legami diretti tra vaccino ed eventi avversi l’aggiornamento dell’agenzia sull’indagine in corso sul vaccino altre tecnica e gli eventi tromboembolici segnalati un’inchiesta su alcuni tratti specifici del vaccino in corso da parte della Emma che ribadisce i benefici rimangono ...