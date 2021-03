Sperlari | le caramelle gommose diventano vegane e sostenibili

(Di mercoledì 17 marzo 2021) CREMONA Stop alle gelatine animali in tutte le. L'annuncio è stato dato ieri a conclusione di un percorso intrapreso dall'azienda tre anni fa. Tutte le ricette sono state riviste ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Sperlari caramelle

CREMONA Stop alle gelatine animali in tutte le. L'annuncio è stato dato ieri a conclusione di un percorso intrapreso dall'azienda tre anni fa. Tutte le ricette sono state riviste ed oggi la gelatina animale è sparita da tutte le ...elimina la gelatina animale da tutte le sueMade in Italy ed entra nel mondo dei bambini. "Si è trattato di un percorso impegnativo che ha richiesto oltre tre anni di lavoro, fatto ...Sperlari annuncia di aver eliminato la gelatina animale dalla produzione di tutte le sue marche di caramelle – Sperlari, Galatine, Saila, Dietorelle – che sono prodotte da sempre nei quattro stabilime ...Sperlari, colosso italiano specializzato nella produzione di caramelle, torrone, torroncini, mostarda e dolcificanti, ha annunciato un importante passo in tema di sostenibilità: da oggi nella ...