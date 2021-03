Pd | Provenzano | ' grazie Letta | al lavoro con anima e cacciavite' **

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Provenzano

"Ho chiesto a Irene Tinagli e a Peppedi affiancarmi come vicesegretari del". Lo annuncia il segretarioEnrico Letta su twitter. .'Bene la scelta di Enrico Letta di indicare Irene Tinagli come vicesegretaria vicaria dele Peppecome vicesegretario. A entrambi buon lavoro. Sono certa che contribuiranno al rilancio della casa dei riformisti, progressisti e democratici'. Lo scrive su twitter la senatrice ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Irene Tinagli e Peppe Provenzano. Il Pd è sempre più in buone mani. Ora costruiamo un partito aperto e plurale #NextGenerationPD". Lo scrive il senatore dem, ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Irene Tinagli e Peppe Provenzano nuovi vicesegretari del Partito Democratico. Apertura all'Europa e attenzione alla coesione territoriale, scelte di qualità per la nuova s ...