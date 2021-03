Il Papa | Anche io mi inginocchio per le strade di Myanmar

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI – "io misulledi":Francesco evoca l'immagine della suora che nei giorni scorsi ha bloccato la carica dei militari pronti a intervenire sulla folla che chiedeva democrazia per il paese asiatico, e chiede che "prevalga il dialogo". In, ha sottolineato al termine dell'udienza del mercoledì, "molte persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per dare speranza al loro paese". "io", ribadisce il Pontefice parlando a braccio dopo i saluti in tutte le lingue ai fedeli che seguono l'udienza in streaming a causa del coronavirus, "stendo le braccia e dico 'cessi la violenza', 'prevalga il dialogo'". "Il sangue non risolve niente, prevalga il dialogo", ripete. L'intervento di Bergoglio sancisce quella che è ...