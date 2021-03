Verso le amministrative Franco Mari | “La sinistra si compatti per offrire vera alternativa a questo sistema di potere“

(Di martedì 16 marzo 2021) di Erika Noschese Latrovi una sintesi perunaalla città di Salerno. È l’appello lanciato da, coordinatore provinciale diItalia che chiede a tutti gli esponenti di “sfruttare” tutto il tempo per lavorare ad un programma che possa portare i cittadini ad “archiviare undiche dura da 28 anni”. Il rinvio delle elezionistravolge, inevitabilmente, gli scenari politici. Cosa ne pensa? “Sì, in parte li sconvolge ma siccome c’è l’estate di mezzo, credo che le forze politiche facciano bene, a Salerno come in tutta Italia, a prepararsi. A Salerno in particolare, poi c’è da sostituire, archiviare undi ...

Advertising

GrossetoNotizie : Verso le amministrative, il Pd: “Marina e Principina abbandonate dal Comune” - mariobianchi18 : Il #15marzo 1767 nasceva #AndrewJackson. Massone, primo presidente Usa Dem, rese più democratiche le strutture poli… - Voroklimef : @giudiiiiiiiii E immagina cosa dobbiamo sorbirci con le amministrative rinviate dato che qualche genio candidato a… - ag_notizie : Porto Empedocle, verso le amministrative: Racinello sosterrà Lattuca - AGR_web : Davide Santonastaso ed Ottorino Ferilli verso le amministrative 2021 Le elezioni amministrative 2021 interesseranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso amministrative

Non sono lontane le elezionicomunali e provinciali e noi vogliamo parteciparvi con ...e nei fatti di questi tristi personaggi che vedono se stessi e non hanno il rispetto dovuto...Crisi che le recenti elezionihanno messo sotto i riflettori evidenziando come, in ... Riuscirà il MAS ad essere credibile non soloi numerosi "nemici" esterni ma anche e ...Onu: "I social diffondono odio. Serve un trattato internazionale contro i pregiudizi in rete verso le minoranze" ...VERSO LE ELEZIONI In vista delle prossime amministrative: «Rimane incomprensibile il progetto che sottende l’amministrazione Toselli – sostiene Mattarelli –. Temo abbia la stessa visione ...