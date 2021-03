Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi non andranno in onda giovedì 18 marzo: la decisione di Mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Saltano gli appuntamenti “Mariani” di giovedì: cancellati dal palinsesto del 18 marzo tutti i programmi di Maria De Filippi. La decisione sarebbe stata presa dai piani alti di Mediaset a fronte di una ricorrenza che diversamente non sarebbe stata celebrata a modo. Niente Uomini e Donne e niente Amici di Maria De Filippi ma solo per giovedì: la programmazione tornerà a essere normale dalla giornata di venerdì. Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi cancellati: giovedì non andranno in onda C’è un motivo dietro la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Saltano gli appuntamenti “ni” di: cancellati dal palinsesto del 18tutti i programmi diDe. Lasarebbe stata presa dai piani alti dia fronte di una ricorrenza che diversamente non sarebbe stata celebrata a modo. Nientee nientediDema solo per: la programmazione tornerà a essere normale dalla giornata di venerdì.diDecancellati:noninC’è un motivo dietro la ...

