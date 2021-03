Posso andare a correre in zona rossa? E in bicicletta? Le regole sull’attività motoria (Di martedì 16 marzo 2021) Entra in vigore il decreto legge che apporta numerose restrizioni all’Italia fino al lunedì di pasquetta. Nessuna zona gialla, regge solo la Sardegna in bianco e poi molto arancione e tantissimo rosso. E in tanti, tra le varie cose, si chiedono se si può andare a correre e in bicicletta in zona rossa e fare in generale attività motoria nelle aree – e sono tante – a rischio elevato secondo l’ultima ordinanza del ministro Speranza. CORSA E ATTIVITA’ SPORTIVA La risposta a questo quesito è la seguente: “In zona rossa l’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Entra in vigore il decreto legge che apporta numerose restrizioni all’Italia fino al lunedì di pasquetta. Nessunagialla, regge solo la Sardegna in bianco e poi molto arancione e tantissimo rosso. E in tanti, tra le varie cose, si chiedono se si puòe inine fare in generale attivitànelle aree – e sono tante – a rischio elevato secondo l’ultima ordinanza del ministro Speranza. CORSA E ATTIVITA’ SPORTIVA La risposta a questo quesito è la seguente: “Inl’attivitàall’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare ...

