Giulia De Lellis attaccata per vecchie dichiarazioni sulle curvy (Di martedì 16 marzo 2021) Giulia De Lellis è di nuovo sotto la lente degli haters, questa volta per un vecchio video dove aveva detto delle cose non esattamente simpatiche nei confronti delle curvy. Si tratta di un estratto dalla trasmissione Uomini e Donne, a quel tempo Giulia aveva dichiarato: "Loro sono bellissime, hanno lineamenti belli ma il grasso non lo è. Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con il pancione e che ha una coscia quattro volte più grande della mia", dice l'ex corteggiatrice. Ma stavolta questa cosa non è andata giù a Giulia, che ha osservato come ormai si faccia di tutto pur di ferirla, anche a costo di rivangare dettagli di un passato ormai lontano. "Tutto questo per un video di 4/5 anni fa. Non sono abituata ad alimentare l'odio, aspetto che si spenga da solo, però ci metto ...

voguefede : Giulia De Lellis capirà mai che pararsi il sedere con ‘ero piccola’ non serve a niente considerando le cagate che continua a sparare? No - Marta_tg99 : RT @fvnzioniamo: fatemi capire io non posso dire che giulia de lellis è ignorante ma lei può tranquillamente dire che le donne curvy non so… - AleVillarmonte : RT @fvnzioniamo: fatemi capire io non posso dire che giulia de lellis è ignorante ma lei può tranquillamente dire che le donne curvy non so… - _userv : Capisco che Giulia De Lellis non vi piaccia e che sia a tratti ignorante, ma sta ricevendo di quei messaggi che fanno rabbrividire - letterstohaz : Giulia de lellis si scusa dopo aver visto il video in cui dice che “non gli piace vedere le donne in carne” si scus… -