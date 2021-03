Chi è Miryea Stabile, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) ? È diventata un volto noto per il grande pubblico dopo aver partecipato e vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in coppia con il secchione Marini. Miryea è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Si tratta di una famosa influencer e graphic designer originaria di Brescia di 22 anni. Oltre ad essere una pupa, ha anche partecipato a una puntata di Ciao Darwin. Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea Stabile è una vera pupa e non nasconde di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) ? È diventata un volto noto per il grande pubblico dopo aver partecipato e vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in coppia con il secchione Marini.è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Si tratta di una famosa influencer e graphic designer originaria di Brescia di 22 anni. Oltre ad essere una pupa, ha anche partecipato a una puntata di Ciao Darwin. Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”,è una vera pupa e non nasconde di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di ...

Advertising

machecazzooneso : RT @edoruta: Qui per dirvi che non ho mai visto La Pupa e il secchione e non so chi sia Miryea - dayandulcemello : RT @edoruta: Qui per dirvi che non ho mai visto La Pupa e il secchione e non so chi sia Miryea - _Alessio_88 : Tutti che esultano per questa Miryea ma io non so neanche chi sia, è trashosa? #isola - julsup27 : RT @edoruta: Qui per dirvi che non ho mai visto La Pupa e il secchione e non so chi sia Miryea - lili60084733 : RT @edoruta: Qui per dirvi che non ho mai visto La Pupa e il secchione e non so chi sia Miryea -