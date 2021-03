Ares Gate, a Non è L’Arena si vuole screditare Adua Del Vesco (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è l'Arena L’Ares Gate è stato nuovamente oggetto di discussione a Non è L’Arena con posizioni a favore di Alberto Tarallo. Ieri sera, Massimo Giletti ha infatti parlato a lungo della questione, ponendo l’accento (al negativo) su colei da cui tutto è partito: Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. Un’indagine, che attualmente sta interessando la Procura, pronta a valutare se Teodosio Losito sia stato davvero istigato al suicidio l’8 gennaio 2019 dal compagno “lucifero” Alberto Tarallo, come sostenuto dall’attrice, e da Massimiliano Morra, nella casa del Grande Fratello Vip. Giletti ha mostrato ai telespettatori una testimonianza di un uomo, che ha scelto di non farsi vedere in volto. Quest’ultimo ha fornito un quadro piuttosto controverso della Del Vesco, svelando che Losito (con ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è l'Arena L’è stato nuovamente oggetto di discussione a Non ècon posizioni a favore di Alberto Tarallo. Ieri sera, Massimo Giletti ha infatti parlato a lungo della questione, ponendo l’accento (al negativo) su colei da cui tutto è partito:Del/Rosalinda Cannavò. Un’indagine, che attualmente sta interessando la Procura, pronta a valutare se Teodosio Losito sia stato davvero istigato al suicidio l’8 gennaio 2019 dal compagno “lucifero” Alberto Tarallo, come sostenuto dall’attrice, e da Massimiliano Morra, nella casa del Grande Fratello Vip. Giletti ha mostrato ai telespettatori una testimonianza di un uomo, che ha scelto di non farsi vedere in volto. Quest’ultimo ha fornito un quadro piuttosto controverso della Del, svelando che Losito (con ...

