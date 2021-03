Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 15:30 (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZO 2021 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE CAUSA PIOGGIA SULLA A1 MILANO-NAPOLI NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E CEPRANO PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE LE CORSE FORMIA – VENTOTENE E PONZA – FORMIA DELLE ORE 16.00 NON SARANNO EFFETTUATE INFINE, IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI, LUNEDì 15 MARZO LA Regione Lazio ENTRA IN ZONA ROSSA: SONO VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE CAUSA PIOGGIA SULLA A1 MILANO-NAPOLI NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E CEPRANO PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE LE CORSE FORMIA – VENTOTENE E PONZA – FORMIA DELLE ORE 16.00 NON SARANNO EFFETTUATE INFINE, IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI, LUNEDì 15 MARZO LAENTRA IN ZONA ROSSA: SONO VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 03 - 2021 ore 13:30 VIABILITA' DEL 14 MARZO 2021 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA VIA DEI LAGHI A CAUSA DI UN INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 03 - 2021 ore 12:30 ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 MILANO - NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA IL NODO CON LA A24 ROMA - TERAMO E CEPRANO, SI NVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO, AL MOMENTO ...

VIABILITA' DEL 14 MARZO 2021 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA VIA DEI LAGHI A CAUSA DI UN INCIDENTE ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 MILANO - NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA IL NODO CON LA A24- TERAMO E CEPRANO, SI NVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO, AL MOMENTO ...