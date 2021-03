Anche il Parma si adegua | per evitare la retrocessione chiederà il rinvio di tutte le partite che restano

Advertising

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - AnimaleAmico : Emilia Romagna, Parma cerco in zona ragdoll maschio anche senza pedigree - romanewseu : Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Dzeko-Mayoral, dubbi anche a centrocampo #ASRoma… - infoitsport : Leggi anche: Allarme Smalling: salta il Parma, adesso preoccupa - infoitinterno : Covid: anche a Parma scatta il divieto di utilizzo del lotto di vaccino AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Parma

Luca Galvani

Un pensiero condivisodal tecnico viola, che ieri nel dopo gara ne ha tessuto nuovamente le ... Tant'è che il tecnico lo ha schierato titolare in 3 delle ultime 4 partite contro Udinese,e ...Una l'anno scorso, nel match del 28 giugno a(1 - 2 in rimonta con reti nel finale di De Vrij ... I decibel durante la partita sarannoinferiori rispetto a quelli del mister, ma i risultati ...Ciò che la Roma contesta è la scorretta applicazione dello statuto della Lega, in particolare l’articolo 29, commi 2 e 4, che regola compilazione calendari.Neanche 72 ore dopo la brillante partita con lo Shakhtar si torna in campo in campionato, stringendo i denti e cercando la vittoria ...