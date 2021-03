Mick Jagger turista a Palermo | visita a Palazzo dei Normanni

(Di sabato 13 marzo 2021)a sorpresa, poco dopo mezzogiorno di oggi, didei, sede dell’Assemblea regionale siciliana. Il cantante dei Rolling Stones, come apprende l’Adnkronos, è arrivato aReale accompagnato dal suo staff e un interprete. Ad accoglierlo il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che lo ha accompagnato a fare un breve tour del. Il frontman dei Rolling Stones ha lasciato ila bordo della sua auto con i suoi accompagnatori.si trova in Sicilia dallo scorso ottobre. Secondo indiscrezioni si dividerebbe a Noto (Siracusa) tra la dimora del principe Lucio Bonaccorsi e della moglie, la stilista Luisa Beccaria, nella residenza di loro proprietà, e la villa ...

Visita a sorpresa, poco dopo mezzogiorno di oggi, di Mick Jagger a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il cantante dei Rolling Stones, come apprende l'Adnkronos, è arrivato ...
Il frontman dei Rolling Stones è arrivato intorno a mezzogiorno, lo ha accompagnato il presidente del parlamento regionale Gianfranco Micciché ...