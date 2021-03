VIDEO F1 Leclerc, problema alla SF21. Poi aiuta i marshals (Di venerdì 12 marzo 2021) Un episodio a dir poco curioso ha avuto come protagonista il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco nel corso della prima giornata di test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain International Circuit, ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista. Di certo non l’avvio di stagione che Leclerc si aspettava ma ovviamente nessun allarma. Siamo proprio nella fase di lavoro e studio delle giuste soluzioni in vista dell’inizio del campionato. Il pilota monegasco dopo essere sceso dalla sua Ferrari SF21 ha dato una mano ai marshals che sono corsi in suoi aiuto. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Un episodio a dir poco curioso ha avuto come protagonista il pilota della Ferrari Charles. Il monegasco nel corso della prima giornata di test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain International Circuit, ha avuto untecnico che lo ha costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista. Di certo non l’avvio di stagione chesi aspettava ma ovviamente nessunrma. Siamo proprio nella fase di lavoro e studio delle giuste soluzioni in vista dell’inizio del campionato. Il pilota monegasco dopo essere sceso dsua Ferrariha dato una mano aiche sono corsi in suoi aiuto. Foto: Lapresse

Advertising

SkySportF1 : L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Le… - infoitsport : Test F1, problemi per la Ferrari di Leclerc: ferma in pista la SF21. FOTO e VIDEO - kingblade9898 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #F1Tech La #SF21 viene parcheggiata nel primo settore, dopo aver perso potenza in rettilineo. Per salvaguardar… - dariaprifti : RT @SkySportF1: ?? La sessione mattutina è terminata così ?? La bandiera rossa causata dalla SF21 di @Charles_Leclerc ???? Gli aggiornamenti su… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? La sessione mattutina è terminata così ?? La bandiera rossa causata dalla SF21 di @Charles_Leclerc ???? Gli aggiornamenti su… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Leclerc F1, Test Bahrain: Problemi per la Ferrari di Leclerc [ La prima bandiera rossa del primo giorno di Test F1 2021 sul tracciato di Sakhir in Bahrain è stata causata da Charles Leclerc che ha dovuto parcheggiare la sua Ferrari SF21 a bordo pista per un problema riconducibile alla Power Unit. TEST F1 2021 - SAKHIR: LE FOTO TEST F1 2021 - SAKHIR: I ...

DIRETTA TEST FORMULA 1 2021 BAHRAIN/ Verstappen il migliore: 1tempo e 139 giri! ... garantita dunque anche la diretta streaming video d i questo day 1 dei test, tramite il noto ... Pare infatti che la monoposto di Leclerc si sia fermata alla curva 4 probabilmente per problemi alla ...

F1, Test Bahrain: Problemi per la Ferrari con Leclerc [ VIDEO ] Circus Formula 1 VIDEO F1 Leclerc, problema alla SF21. Poi aiuta i marshals Un episodio a dir poco curioso ha avuto come protagonista il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco nel corso della prima giornata di test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain ...

Test Bahrain: Leclerc si ferma per un problema alla SF21 Durante la prima giornata di test in Bahrain, c'è stato un problema tecnico sulla Ferrari di Charles Leclerc che spegne la SF21 e parcheggia in curva 4, ...

La prima bandiera rossa del primo giorno di Test F1 2021 sul tracciato di Sakhir in Bahrain è stata causata da Charlesche ha dovuto parcheggiare la sua Ferrari SF21 a bordo pista per un problema riconducibile alla Power Unit. TEST F1 2021 - SAKHIR: LE FOTO TEST F1 2021 - SAKHIR: I ...... garantita dunque anche la diretta streamingd i questo day 1 dei test, tramite il noto ... Pare infatti che la monoposto disi sia fermata alla curva 4 probabilmente per problemi alla ...Un episodio a dir poco curioso ha avuto come protagonista il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco nel corso della prima giornata di test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain ...Durante la prima giornata di test in Bahrain, c'è stato un problema tecnico sulla Ferrari di Charles Leclerc che spegne la SF21 e parcheggia in curva 4, ...