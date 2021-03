Enrico Letta dice sì al Pd | “Mi candido alla guida del partito | non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi”

(Di venerdì 12 marzo 2021)sì al Pd. L’ex presidente del consiglio raccoglie l’invito e su twitter si candidadeldemocratico. “Sono qui ad annunciare mia candidaturadel Pd”, spiega durante un video lungo poco meno di un minuto. “Io non cero, iolaneifra di noi per uscire dcrisi e guardare lontano. Aprirò un dibattito in tutti i circoli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ex premierha sciolto la riserva e accettato la candidatura unica a nuovo segretario del Pd, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti : "Io ci sono" ha detto in un videomessaggio postato ...Proprio dal leader uscente è arrivato ieri l'endorsement più importante: 'E' il più forte ed autorevole per prendere il testimone. Negli ultimi due anni il partito democratico è tornato politicamente ...L'ex premier su Twitter ringrazia Zingaretti e conferma la disponibilità a guidare il partito: "Parlerò domenica in Assemblea, credo alla forza delle parola. E chiedo a tutti quelli che mi ascolterann ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd". Lo dice Enrico Letta in un video su twitter.