Altro che 'nessuno poteva prevedere': c'è chi parla chiaro, ma resta esule in patria (Di venerdì 12 marzo 2021) Se qualcuno ancora pensa che gli epidemiologi siano "medici" e chi non lo è (ma è matematico, statistico, economista, sociologo, microbiologo) è un presuntuoso che si rende ridicolo se studia, parla o scrive di Covid; se qualcuno ancora pensa che Conte e Speranza abbiano governato bene (l'epidemia); se qualcuno ancora si domanda perché nel disastro europeo sono coinvolti, oltre a noi puzzoni, anche fior di Paesi nordici, alcuni persino "ariani"; se qualcuno ancora s'illude che "Draghi porterà la competenza al governo" della pandemia (come ho fatto io, per pochi giorni, e me ne scuso); se qualcuno ancora si beve la favoletta che "nessuno poteva prevedere", e "siamo stati tutti sorpresi", e "di questo virus non si sapeva nulla", costui farebbe un gran bene a leggersi l'intervista di oggi del Fatto Quotidiano con Giovanni Sebastiani. Per la verità, Johan ...

