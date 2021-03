UFFICIALE Sampdoria | Verre rinnova fino al 2025

(Di giovedì 11 marzo 2021) Laha annunciato il rinnovo di contratto di ValerioalUna notizia che era nell’aria da giorni ed oggi è arrivata l’attesa ufficialità. Valerio, come annunciato sul sito, ha firmato un prolungamentoal, ecco il comunicato della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno ...

Laha annunciato il rinnovo di contratto di Valerio Verre fino al ...Genova " Laha comunicato il rinnovo di contratto con il centrocampista Valerio Verre. Ecco il comunicato del club : 'Il presidente Massimo Ferrero e l'U. C.comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Verre. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista " 40 presenze e 3 reti ...Commenta per primo Valerio Verre e la Sampdoria ancora insieme. La notizia era nell’aria già da tempo, la firma è arrivata da parecchi giorni ma la società blucerchiata ha deciso di comunicarlo ora. I ...La Sampdoria continua a programmare il futuro con un altro rinnovo importante. In queste ore, il club blucerchiato ha annunciato il prolungamento dell’accordo con Valerio Verre. Il trequartista e, all ...