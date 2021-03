Pubblica amministrazione: Draghi e Brunetta firmano la riforma (Di giovedì 11 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, e ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil ha firmato il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. “Se la Pubblica amministrazione funziona, funziona anche la società”, afferma Draghi dopo la firma della riforma. riforma della Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario, insieme al ministro per laRenato, e ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil ha firmato il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. “Se lafunziona, funziona anche la società”, affermadopo la firma delladella

