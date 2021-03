Justice è il nuovo album di Justin Bieber: tracklist, data di uscita e duetti (Di giovedì 11 marzo 2021) Il nuovo album di Justin Bieber ha un nome, una data e anche una serie di duetti eccellenti. Un anno dopo Changes il cantautore canadese ritorna con un sesto disco dopo le anticipazioni snocciolate negli ultimi mesi, da Holy a Lonely e porta con sé tanti collaboratori per una nuova release che già fa impazzire i fan. Il nuovo album di Justin Bieber Le novità sul nuovo album di Justin Bieber sono arrivate con un semplice post pubblicato sui social. La popstar ha mostrato una foto in cui i titoli dei brani contenuti nella tracklist sono impressi su dei post-it con tanto di featuring e una didascalia. In quest’ultima leggiamo che il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildiha un nome, unae anche una serie dieccellenti. Un anno dopo Changes il cantautore canadese ritorna con un sesto disco dopo le anticipazioni snocciolate negli ultimi mesi, da Holy a Lonely e porta con sé tanti collaboratori per una nuova release che già fa impazzire i fan. IldiLe novità suldisono arrivate con un semplice post pubblicato sui social. La popstar ha mostrato una foto in cui i titoli dei brani contenuti nellasono impressi su dei post-it con tanto di featuring e una didascalia. In quest’ultima leggiamo che il ...

